"Ця справа замовлена особисто Порошенком": Захист Корбана звертатиметься до ЄСПЛ – нардеп

Про це повідомив народний депутат України Андрій Денисенко у включенні в ефір телеканалу NewsOne із залу Новозаводського суду в Чернігові, де відбувається розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу лідерові УКРОПу.

«Рішення про звернення в міжнародні судові інстанції продиктовано також катуваннями, яких Геннадій Корбан зазнав в ізоляторі тимчасового тримання СБУ в Києві – дві доби йому не давали їсти й пити, не вимикали світло на ніч», – зазначив Денисенко.

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Також він розповів про медичний висновок про постінфарктний стан затриманого й ризик повторного інфаркту, що не було взято до уваги слідчими.

«Порошенко «скінчить» набагато гірше, ніж Янукович. І часу в нього залишилося якраз на те, щоб купити квиток до Ростова», – підсумував Денисенко.