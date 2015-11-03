Співробітники СБУ не пускають адвокатів до Корбана у лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, Корбана доставили до міської лікарні Чернігова №2 за адресою вул. 1-го травня, 168.

Зайшовши в приміщення лікарні, четверо співробітників СБУ перекрили правий коридор, і не пускають ні адвокатів, ні журналістів.

Також, вони не хотіли пускати народних депутатів, але ті змогли врешті решт пройти далі.

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Своєю чергою адвокат Оксана Томчук зателефонувала в міліцію, сказавши, що співробітники СБУ здійснюють кримінальне правопорушення, перешкоджаючи адвокатській діяльності.

Як повідомляв УНІАН, лідера партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана госпіталізували, суд у Чернігові переніс розгляд справи на вівторок на 8:00 ранку.