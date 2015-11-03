Корбана госпіталізували, суд переніс розгляд справи на вівторок на 8:00 ранку

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосила суддя Ченцова.

"Працівники швидкої допомоги оглянули підозрюваного. Зробили висновок, що по медичним показникам, показана госпіталізація в заклад охорони здоров'я. Тому підозрюваний направляється в заклад охорони здоров'я, а розгляд справи... відкладається до завтра, 3 листопада на 8:00", - заявила суддя Ченцова.

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Як повідомляв УНІАН раніше, лідеру партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадію Корбану на засіданні Новозаводського районного суду Чернігова стало погано, йому викликали швидку.

Адвокат Оксана Томчук висловила сподівання, що Геннадія Корбана госпіталізують через ознаку гіпертонічного кризу.

"Тільки що, ми спілкувалися з лікарями. Невідомий мені остаточний діагноз, але відомо, що наразі тиск пана Корбана складає 190/100, що є безумовно ознакою гіпертонічного кризу як мінімум, і зараз вирішується питання стосовно його госпіталізації", - сказала Томчук.