Геннадій Корбан з ізолятора подякував громадянам та ЗМІ за підтримку

Лист опубліковано на сторінці Томчук в Facebook.

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«У нашій багатостраждальній країні звичайні люди рідко коли виходять з протестом на підтримку якогось політика. Тому мені важко передати ті теплі почуття і відповідальність, що я відчуваю», – написав Геннадій Корбан.

Те, що відбувалося вчора в Новозаводському суді Чернігова, політик назвав «фарсом». Разом з тим він зазначив, що його захисники «билися, як справжні професіонали».

«Уперше було продемонстровано приклад справжнього змагального процесу. Система впала під натиском інтелекту – у прокурорів не залишилося аргументів, а судді в процесі змінювалися 4 рази», – нагадав Корбан.

Він також висловив подяку ЗМІ «за їхню увагу до моєї скромної персони», а також надану можливість показати істинні причини того, що відбувається, а не «брехню, яку намагаються про мене поширити ГПУ, СБУ та інші виконавці злочинної волі».

«Упевнений, що все вирішиться як треба в недалекому майбутньому», – написав Корбан.

Нагадаємо, вчора в Чернігові під будівлею Новозаводського суду, який мав обрати запобіжний захід Корбану, зібралося близько 300 осіб – активістів партії, волонтерів, жителів міста. Вони тримали плакати «Гено, Чернігів з тобою».

Сьогодні в Києві на мітинг на знак протесту проти політичних репресій під Верховною Радою зібралося близько трьох тисяч осіб з різних куточків країни. Коли стало відомо про те, що лідера УКРОПу привезли з Чернігова в ізолятор на Аскольдовому провулку, мітингувальники перемістилися туди. Під тиском громадськості та народних депутатів-«укропівців» вдалося добитися зустрічі адвоката Оксани Томчук з Геннадієм Корбаном в ізоляторі.