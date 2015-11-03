Корбан у Києві, але в ГПУ не повідомляють місце проведення слідчих дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Степан Божило. "Він на даний момент у Києві. З ним працюють слідчі і проводять процесуальні дії", - сказав Степан Божило.

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На запитання журналістів, де саме проводяться ці слідчі дії, Степан Божило відповів: "У зв'язку з окремими обставинами у кримінальному провадженні я не можу на даний час надати цю інформацію". Він додав, що Геннадій Корбан користується всіма своїми процесуальними правами, з ним поводяться коректно і його життю нічого не загрожує.

Крім цього, Степан Божило повідомив, що Геннадія Корбана сьогодні затримали в рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

"Вчора в ході досудового розслідування одного з кримінальних проваджень нами були здобуті дані про вчинення Корбаном Геннадієм низки кримінальних правопорушень. Було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування. Сьогодні зранку після прийняття рішення слідчим Корбана Геннадія було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера УКРОП Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана. Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Сьогодні вранці Корбана вивезли з Чернігова, судове засідання не відбулося. О 8.40 сплив 72-годинний термін утримання Корбана під вартою. Пізніше стало відомо, що Корбан перебуває у слідчому ізоляторі СБУ в Аскольдовому провулку у Києві. За словами прокурора Генеральної прокуратури України Владислава Куценка, Корбан не викрадений, він перебуває у правоохоронців.

Нагадаємо, що Степан Божило був одним зі слідчих, якому довіряв Віктор Янукович. При його режимі в 2012-2013 роках він керував слідчою групою ГПУ, що розслідувала резонансну справу про вбивство в 1996 році депутата Верховної Ради II скликання Євгена Щербаня.

Підозра у скоєнні цього злочину була вручена Юлії Тимошенко, а її адвокат - Сергій Власенко повідомляв про численні порушення, що супроводжували розслідування справи. Зокрема, була підготовлена ​​скарга на те, що один зі свідків обвинувачення приїздив і виїжджав з суду разом зі Степаном Божило.