Єхануров хоче залишити по собі добру пам`ять

У залі Верховної Ради сьогодні чехвостили міністра фінансів Віктора Пинзеника, який звітував про використання держбюджету, і вирішили, що робота Кабміну у цьому напрямку є незадовільною. У цей же час в іншому залі столиці – в Українському домі - глава уряду Юрій Єхануров звітував перед журналістами, зачитуючи такі показники своєї роботи за перше півріччя 2006 року, від яких і життя виглядало більш радісним, і діяльність цього уряду хотілося продовжити на невизначений термін.

Довіряти чомусь більше хотілося Юрію Івановичу, ніж більшості в Раді. По-перше, це не той уряд, який на папері завищував показники своєї роботи (що любили робити при прем’єрі Януковичу). По-друге, чимало схвальних оцінок отримав нинішній прем’єр від незалежних економічних експертів. Зрештою, як і критики, - що дає шанси на незаангажованість економістів. По-третє, саме останній критерій заважав коаліціянтам об’єктивно оцінити роботу Кабміну. Для чого ж тоді потрібен буде новий склад уряду на чолі з Януковичем, якщо і Єхануров непогано з економікою справляється?

Єхануров упевнений, що Кабінет Міністрів під його керівництвом виконує завдання, поставлені Президентом. “Ще торік ми боролися за виживання української економіки, а вже цього року ми нормально її оздоровлюємо,” – одне з висловлювань голови Кабміну.

За даними Єханурова, за першу половину цього року ВВП зріс на 5%, за 9 місяців його зростання має вийти на рівень 7%.

Підстави для таких прогнозів щодо ВВП, каже прем’єр, дають результати роботи економіки, особливо у другому кварталі, коли вона демонструвала стійке зростання, остаточно подолавши наслідки несприятливих погодних умов минулої зими та підвищення цін на газ.

Звернув він увагу на “рекордний врожай, який нас чекає цього року” і на відсутність проблем з поставками цукру: “Зараз сезон, коли всі готують варення без натяку на цукрову кризу”.

Більшість запрошених експертів, серед яких були академік НАН України Валерій Геєць, та фахівець з державного управління Василь Юрчишин у своїх виступах славословили уряд Єханурова. Щоправда, директор Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор Чумак заявив, що Кабмін не зміг повністю виконати свою програму. «Єдині два напрямки, у яких уряд зміг досягти результатів, – це стабілізація економічної ситуації та побудова діалогу з бізнесом», - сказав він. Також, на його думку, програма діяльності уряду не була достатньо чіткою, аби ефективно контролювати її виконання.

Єхануров критику сприймав позитивно – як висловлену економістами, так і політичними опонентами: “Микола Азаров має право критикувати, він це робить, і цю критику я сприймаю”. Заперечив хіба що таке: “У парламенті люблять говорити лише про те, як бідно живеться, який зубожілий народ. За шість місяців цього року “зубожілий” народ купив на 40% більше (порівняно з аналогічним періодом минулого року) нових автомобілів. За вживані я не кажу”.

Поки прем’єр відповідав на запитання більш як сотні журналістів, повз Український дім проходила довжелезна колона прихильників Партії регіонів та Компартії. Тоді ж, як помітили журналісти, Юрій Луценко, який жартував у передніх рядах зі своїми колегами, отримав телефонний дзвінок (казали, від Президента) й терміново ретирувався.

Решта міністрів спілкувалися одне з одним із явним задоволенням, поводилися мов діти в театрі. Юрій Павленко, якому було сумно з ними, тусувався з однолітками журналістами.

А міністр культури й туризму Ігор Лиховій фотографував свого шефа цифровою мильницею, можливо, на останній його прес-конференції в нинішньому рангу.

Дмитро Стаховський