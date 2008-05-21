Жванія не спілкується зі своїм кумом Ющенком з 2005 року

На допити в справі про отруєння Президента України ходить більше 350 чоловік. Про це заявив народний депутат України Давид Жванія в інтерв`ю "Українській правді" . "Раніше нас було осіб 20, яких регулярно викликали. А зараз на допити ходить вся країна – і Порошенко, і Тимошенко, і Турчинов, і Костенко..., - розповідає політик. - Абсурд полягає в тому, що досі розслідується справа, яку порушив генпрокурор Васильєв на підставі інтернет-публікації".

На запитання кореспондента, чи не пов`язує Жванія історію, яка набирає обертів, з позбавленням громадянстваз подальшою втратою депутатського імунітету і подальшим залученням у справі про отруєння Ющенка, Жванія відповів: "Це неможливо! Я люблю цю країну, тому я мовчу і з питань отруєння, і з інших питань. Якщо хтось негідник, то не означає, що всі повинні ставати негідниками. Я ніколи не опущуся до рівня Балоги і не почну говорити речі, які не можна і непотрібно говорити.

– Що ви маєте на увазі?

– Я маю на увазі все".

Корреспондет також запитав політика, коли він останній раз спілкувався з Ющенком. "Після 2005 року ми з ним не спілкувалися. Жодного разу.", - сказав Жванія. Як виявилось, будучи хрещеним батьком молодшого сина Президента, політик не вітає Тараса навіть з днем народження: "Я ніколи не напрошуюся, хоча якби мене хоч раз запросили – я б поїхав".