Суд у справі Корбана оголосив перерву: захист має ознайомитися з матеріалами справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосила суддя Печерського районного суду Києва Лариса Цокол.

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Слідчий суддя наголосила, що захисникам Корбана надається можливість ознайомитися з матеріалами справи.

"Я оголошую перерву на три години", - сказала суддя.

Цокол попросила сторону захисту сформулювати свою правову позицію, а всіх присутніх у залі покинути зал на три години.

"Підозрюваному і його захисникам вручаються матеріали, які поки що оглядалися, а також надається можливість у присутності мого помічника ознайомитися з тими матеріалами, які знаходяться у слідчого судді для здійснення стороною захисту своїх процесуальних обов'язків", - сказала суддя.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський районний суд Києва зобов'язав сторону обвинувачення надати стороні захисту Корбана матеріали, які обґрунтовують клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Також суд об'єднав в одне провадження скарги адвокатів на затримання Корбана та клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнити лідера "УКРОПу", оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі поінформували, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Сьогодні, 5 листопада, зранку Печерський райсуд Києва почав розглядати клопотання про обрання лідеру "УКРОПу" запобіжного заходу.