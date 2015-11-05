Печерський суд переніс розгляд заяви захисту Корбана в інше приміщення

Як передає кооеспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Корбана Оксана Томчук.

"У канцелярії повідомили, що справа розписана на суддю Карабаня у суді на Гайцана", - сказала Томчук.

Сьогодні вранці Печерський райсуд почав засідання з розгляду питання про обрання міри запобіжного заходу Корбану у приміщенні за адресою: вул. Хрещатик, 27а.