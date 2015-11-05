Печерський суд переніс розгляд заяви захисту Корбана в інше приміщення

11:46, 05 листопада 2015
Політика
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Печерський районний суд Києва розгляне заяву захисту лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана про відвід судді Лариси Цокол у приміщенні цього суду на вулиці Гайцана. 

Митинг в поддержку Корбана / Facebook

Як передає кооеспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Корбана Оксана Томчук. 

"У канцелярії повідомили, що справа розписана на суддю Карабаня у суді на Гайцана", - сказала Томчук. 

Сьогодні вранці Печерський райсуд почав засідання з розгляду питання про обрання міри запобіжного заходу Корбану у приміщенні за адресою: вул. Хрещатик, 27а.

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