Міліція може відкрити кримінальне провадження через те, що Тетерук вдарив Кужель

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

"Ми не виключаємо, що буде відкрито кримінальне провадження за фактом події за ч.1 ст. 125 ККУ (навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень), а в подальшому всі матеріали для розслідування і прийняття рішення будуть скеровані до органів прокуратури", - зазначили в главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.

У зв’язку з цим у «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно зробити подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності та заарештувати його.

Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.