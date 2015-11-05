Міліція може відкрити кримінальне провадження через те, що Тетерук вдарив Кужель
Столична міліція не виключає відкриття кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень народним депутатом Андрієм Тетеруком ("Народний фронт") його колезі з "Батьківщини" Олександрі Кужель.
Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.
"Ми не виключаємо, що буде відкрито кримінальне провадження за фактом події за ч.1 ст. 125 ККУ (навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень), а в подальшому всі матеріали для розслідування і прийняття рішення будуть скеровані до органів прокуратури", - зазначили в главку міліції.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.
У зв’язку з цим у «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно зробити подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності та заарештувати його.
Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.