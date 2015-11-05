Нардеп Тетерук вдарив Кужель скляною пляшкою по голові, у неї - струс мозку - Батьківщина
У партії «Батьківщина» заявляють, що народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
«Ганебний інцидент відбувся після закінчення пленарного засідання, прямо біля приймальні голови Верховної Ради у присутності інших народних депутатів.
Зі слів свідка, народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, Тетерук дозволив собі образливі висловлювання на адресу членів фракції «Батьківщина» та особисто грубо образив Олександру Кужель і вдарив її по голові скляною пляшкою», - сказано у повідомленні.
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Інший свідок інциденту, народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко повідомив, що 62-річна Кужель почувається дуже погано - лікарі швидкої допомоги діагностували струс мозку.
За його словами, у парламенті представники міліції допитали свідків інциденту, зокрема депутатів Степана Кубіва, Власенка, Сергія Євтушка та самого Тетерука.
У зв’язку з цим у «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно зробити подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності та заарештувати його.
Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.