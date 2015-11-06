Соратники Кужель повідомили, що вона в лікарні зі струсом мозку

"Залишили на ніч пані Кужель у лікарні. Їй відверто гірше. Підозри на струс мозку середньої тяжкості. Сильно опухло око", - написала депутат на своїй сторінці в соцмережі.

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За фактом конфлікту депутатів Андрія Тетерука та Олександри Кужель відкриють кримінальну справу, точну правову кваліфікацію цій справі дадуть пізніше, повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Нагадаємо, вчора увечері у фракції "Батьківщина" повідомили, що депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук розбив голову депутату від "Батьківщини" Олександрі Кужель, вдаривши її скляною пляшкою по голові. Конфлікт стався під кабінетом голови Верховної Ради.

Андрій Тетерук вибачився за інцидент у соцмережі. "Перебіг подій буває жахливо непередбачуваним. Під час спілкування з Олександрою Кужель випадково стався конфлікт, за який я публічно приношу свої вибачення. Повірте, попри емоції, які сьогодні вирують, я щиро каюся", – написав Андрій Тетерук на своїй сторінці у соцмережі.