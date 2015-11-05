Геращенко розповів подробиці інциденту між Тетеруком і Кужель (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп Антон Геращенко.

За словами Герашенко, конфлікт між Кужель і Тетеруком стався після наради представників фракцій у кабінеті спікера ВР на тлі провалу в залі парламенту пакету законів щодо візової лібералізації з ЄС. Спочатку між депутатами сталася словесна перепалка, а потім і бійка із застосуванням фізичної сили.

"Із слів Олександри Кужель, вона, виходячи з приймальні спікера почула, що Андрій Тетерук сказав їй у спину слова, які вона вважала образливими для себе. Після чого вона розвернулася і зажадала від Андрія Тетерука вибачень", - написав нардеп.

"Зі слів Андрія Тетерука, він, виходячи з приймальні спікера, перебував у словесній перепалці з Олександрою Кужель. Олександра Кужель раптово розвернулася і спробувала його вдарити своєю сумкою. Він тримав у руках півлітрову пляшку з водою і спробував облити Олександру Кужель водою, щоб зупинити її. Однак при цьому, з його слів, він випадково потрапив шийкою пляшки в обличчя Олександри Кужель", - додав Геращенко.

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Зазначається, що Андрій Тетерук спробував вибачитися перед Кужель, але вибачення не були прийняті. Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина" вимагає від Тетерука складання мандата народного депутата.

"Андрій Тетерук заявляє, що він діяв у межах необхідної самоборони, готовий до зняття депутатської недоторканності і буде доводити у суді, що він діяв у межах необхідної самооборони", - написав Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат Андрій Тетерук («Народний фронт») вдарив скляною пляшкою по голові депутата від «Батьківщини» Олександру Кужель.

У зв'язку з цим в «Батьківщині» вимагають від Генеральної прокуратури України негайно внести подання про позбавлення Тетерука депутатської недоторканності і заарештувати його.

Також депутати вважають, що фракція «Народний фронт» має позбавити Тетерука депутатського мандата.