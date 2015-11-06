Фацевича призначено головою патрульної поліції України - Аваков

Олександра Фацевича призначено заступником голови Національної поліції України - головою патрульної поліції України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook. Читайте такожУ патрульній поліції хочуть провести ротацію співробітників Як повідомляв УНІАН, Фацевич досі очолював патрульну службу Києва. Керівником Національної поліції України 4 листопада було призначено Хатію Деканоїдзе.

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