Фацевича призначено головою патрульної поліції України - Аваков

19:09, 06 листопада 2015
Політика
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Олександра Фацевича призначено заступником голови Національної поліції України - головою патрульної поліції України.

УНИАН

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Фацевич досі очолював патрульну службу Києва.

Керівником Національної поліції України 4 листопада було призначено Хатію Деканоїдзе.

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