Аваков розповів, скільки триватиме конкурс на посади в Бюро протидії наркозлочинності

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Створення абсолютно нової структури - Бюро протидії наркозлочинності - є ще одним етапом у процесі формування нової системи Національної поліції. Основна функція БПН – боротьба з розповсюдженням наркотиків на всіх рівнях, а також збір і опрацювання інформації для кримінального переслідування винних у наркозлочинах... Штат БПН буде сформовано «з нуля»: до відбору не будуть допущені до 80% співробітників УПНОН, щодо яких проводяться службові розслідування підрозділами внутрішньої безпеки МВС. Конкурс на посади в БПН є відкритим як для цивільних осіб, так і для досвідчених оперативних працівників і слідчих. Онлайн-анкети приймаються на сайті МВС з 30.10.2015 до 13.11.2015», - написав міністр.

За словами Авакова, всі бажаючі кандидати зобов'язані пройти тест загальних навичок, який визначить вміння логічно мислити і рівень аналітичних здібностей, перевірку стану здоров'я, фізичної підготовки, психологічне тестування та співбесіду.

«Порівняно з відбором в патрульну поліцію, відбір в БПН буде «ускладнено» тестом благонадійності, розробленим ізраїльськими фахівцями, і наркологічним тестом. Також до агентам БПН висуваються вищі вимоги з фізичної підготовки... Для співробітників БПН передбачена добра мотивація у вигляді заробітної плати 9-12 тис. грн та соціальний пакет поліцейського. Всіх кандидатів, які успішно пройшли відбір, буде відправлено на 200-годинний курс навчання. Програма навчання передбачає інтенсив з тактики і психології, а також майстер-класи від іноземних фахівців, серед яких агенти американської Drug Enforcement Administration (DEA)», - наголосив міністр.

Аваков додав, що перші співробітники БПН приступлять до роботи вже наприкінці січня 2016 року.