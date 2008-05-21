БЮТ: адже Портнов не ображається на ”наїзди” Секретаріату Ющенка

Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМЯКІН називає суб’єктивним прогноз депутата від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Романа ЗВАРИЧА про низьку ймовірність підтримки депутатами від НУ-НС кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КОЖЕМЯКІН повідомив журналістам перед початком засідання Ради коаліції.

Депутат сказав, що на цьому засіданні планується обговорити питання звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначення на цю посаду представника БЮТ А.ПОРТНОВА. Також члени Ради коаліції планують обговорити ініційований БЮТ законопроект про ліквідацію депутатських пільг та деякі інші питання.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, що “Наша Україна”, як заявив Р.ЗВАРИЧ, навряд чи підтримає кандидатуру А.ПОРТНОВА на посаду керівника ФДМУ, А.КОЖЕМЯКІН сказав, що це суб’єктивна точка зору Р.ЗВАРИЧА. При цьому він нагадав, що з боку Секретаріату Президента також неодноразово лунали “наїзди” на А.ПОРТНОВА. “Він же не ображається”, - зазначив А.КОЖЕМЯКІН, додавши, що питання призначення А.ПОРТНОВА є дискусійним.

Водночас А.КОЖЕМЯКІН підкреслив, що БЮТ не готовий навіть обговорювати питання щодо висунення іншої компромісної фігури на посаду керівника ФДМУ.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не призведе ця суперечка до розколу коаліції, депутат відповів, що тривалість роботи коаліції залежить від здатності депутатів двох фракцій домовлятися між собою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком засідання Ради коаліції Р.ЗВАРИЧ заявив, що вважає дуже малоймовірною підтримку кандидатури представника БЮТ А.ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ депутатами від «Нашої України».