Кужель: Тетерук наніс удар дном пляшки і влучив за 2 сантиметри від скроні

За словами Кужель, вона досі перебуває у лікарні, у неї - "жорсткий постільнй режим" до 10 листопада, пише Українська правда.

Розповідаючи про сутичку, Кужель зазначила: "Ця людина (Тетерук) протягом всього часу, коли ми фракцією перебували у Гройсмана (на нараді), мабуть він (Тетерук) був не дуже тверезий... говорив різні досить неприємні речі – усій команді (нардепам)".

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"А коли ми пішли, те, що він сказав мені насамкінець – йому б за це видряпали очі усі жінки в Україні, якби таке почули", - додала Кужель.

Вона додала, що здивована словами Тетерука про те, що його дії – "самооборона".

"Він наніс удар дном пляшки і влучив за 2 см від скроні. Спочатку обливав мене водою, а потім взяв пляшку за горлишко і дном мене ударив в лоба", - зазначила Кужель.

Коли прибула скора, додала вона, праве око "запливло і нічого не бачило, тиск був 168 на 100".

"Лікарі діагностували гіпертонічний криз, який досі не пройшов", - додала нардеп.

На уточнююче питання, навколо чого виник конфлікт, Кужель ухилилася від відповіді, пообіцявши розповісти згодом, коли одужає.

Також на питання, чи буде вона відкликати заяву у міліцію, про що заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, Кужель зазначила: "Вона знає, що я віруюча людина, і єдиний, хто може покарати за поганий вчинок – бог…. Але ми вирішимо це питання".