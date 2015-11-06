Тетерук не вважає інцидент з Кужель приводом для складання депутатських повноважень

Про це депутат сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про вимоги "Батьківщини" щодо складення ним депутатського мандата у зв'язку з інцидентом з Олександрою Кужель.

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Для того, щоб складати мандат самостійно, зазначив Андрій Тетерук, він повинен "відчувати, що скоїв якусь умисну подію". "Мене спровокували, провокували неодноразово, і я абсолютно не поводив себе агресивно і не вважаю, що мої дії є такими, які не дозволяють народному депутату продовжити свої повноваження", - сказав він.

Крім того, парламентарій зазначив, що якщо Олександра Кужель вважатиме, що в його діях є злочин, то він "готовий до того голосування по їх поданню щодо зняття моєї депутатської недоторканності для проведення усіх необхідних процедур". "Я абсолютно відкритий для проведення розслідування і всіх подальших процедур", - додав депутат.

Він також додав, що під час інциденту "намагався уникнути ударів, які наносила мені пані Кужель сумкою". Він висловив сподівання, що це буде видно на відео.

"Під час удару я тримав руки. У мене дійсно була пляшка з водою. Я не бив її. На відео це є, що я не бив її, я відходив назад. Під час удару сумкою вона доторкнулася головою до пляшки", - сказав Тетерук.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Батьківщина" заявила, що не братиме участі у засіданнях Верховної Ради, поки народний депутат Тетерук (фракція "Народного Фронту") не складе своїх депутатських повноважень через інцидент з Олександрою Кужель.