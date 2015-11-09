Муженко: експерти НАТО беруть участь у розробці концепції розвитку армії до 2020 року

Про це начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко написав в соцмережі.

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Начальник Генштабу під час установчої наради з вітчизняними експертами, представниками наукових установ, громадських організацій та волонтерів зазначив, що при розробці концепції розвитку ЗСУ до 2020 року буде активно використовуватися як власний, так і кращий іноземний досвід.

"Вперше в історії України до розробки такого важливого документу увійшли іноземні спеціалісти, зокрема, офісу зв’язків НАТО, адже серед основних напрямків розвитку вітчизняного війська – впровадження відповідних стандартів", - відзначив Муженко.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб ЗСУ і НАТО планують до кінця року розробити концепцію реформування української армії.