Ситуація в Україні є однією з найпріоритетніших у порядку денному ЄС – Могеріні
13:20, 09 листопада 2015Політика
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Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що ситуація в Україні залишається однією з найпріоритетніших на порядку денному ЄС.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільного брифінгу разом з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Києві.
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"Основна мета мого візиту в Україну, окрім всяких тем, які ми обговорили, це продемонструвати, що ситуація в Україні залишається однією з найпріоритетніших на порядку денному Євросоюзу", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше з неофіційних джерел стало відомо, що глави урядів Євросоюзу планують погодити продовження санкції стосовно Росії на саміті в грудні цього року.
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