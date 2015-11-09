Ситуація в Україні є однією з найпріоритетніших у порядку денному ЄС – Могеріні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільного брифінгу разом з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Києві.

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"Основна мета мого візиту в Україну, окрім всяких тем, які ми обговорили, це продемонструвати, що ситуація в Україні залишається однією з найпріоритетніших на порядку денному Євросоюзу", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше з неофіційних джерел стало відомо, що глави урядів Євросоюзу планують погодити продовження санкції стосовно Росії на саміті в грудні цього року.