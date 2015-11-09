Євросоюз планує продовжити санкції проти РФ на саміті в грудні - Bloomberg

За словами неназваних чиновників, які розповіли німецькому виданню Handelsblatt про плани щодо продовження санкцій, канцлер Німеччини Ангела Меркель також підтримує продовження санкцій, передає РБК.

Санкції можуть бути пом'якшені тільки в разі дотримання Мінських домовленостей і передачі російсько-українського кордону під міжнародний контроль, цитує видання німецьких чиновників.

Читайте такожБайден і Юнкер: санкції проти РФ повинні бути пов'язані з виконанням Мінських угод

«Немає жодних причин для скасування санкцій», — заявив виданню чиновник з федерального уряду.

Нагадаємо, Кремль стверджує, що не має жодних зобов'язань за Мінськими угодами і не повинен виконувати їх. У світі дотримуються протилежної думки і відзначають, що накладені на Росію санкції за її підтримку бойовиків в Україні будуть діяти, поки Москва не виконає до кінця всі без винятку пункти Мінських угод і не змусить підтримуваних нею бойовиків виконати їх.