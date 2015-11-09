Євросоюз планує продовжити санкції проти РФ на саміті в грудні - Bloomberg
Глави урядів Євросоюзу планують погодити продовження санкції стосовно Росії на саміті в грудні цього року, повідомляє Bloomberg з посиланням на видання Handelsblatt.
За словами неназваних чиновників, які розповіли німецькому виданню Handelsblatt про плани щодо продовження санкцій, канцлер Німеччини Ангела Меркель також підтримує продовження санкцій, передає РБК.
Санкції можуть бути пом'якшені тільки в разі дотримання Мінських домовленостей і передачі російсько-українського кордону під міжнародний контроль, цитує видання німецьких чиновників.
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«Немає жодних причин для скасування санкцій», — заявив виданню чиновник з федерального уряду.
Нагадаємо, Кремль стверджує, що не має жодних зобов'язань за Мінськими угодами і не повинен виконувати їх. У світі дотримуються протилежної думки і відзначають, що накладені на Росію санкції за її підтримку бойовиків в Україні будуть діяти, поки Москва не виконає до кінця всі без винятку пункти Мінських угод і не змусить підтримуваних нею бойовиків виконати їх.