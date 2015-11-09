Через нардепів-прогульників у комітетах, відповідальних за "візові" закони, немає кворуму
На парламентському комітеті з запобігання корупції, на якому має відбутися повторне друге читання закону про створення Агентства повернення активів, немає кворуму.
Засідання комітету почалося о 14:00, але прийшли лише 11 депутатів із 22-х, повідомив "Українській правді" один із депутатів.
Якщо кворуму не буде, то у вівторок, 10 листопада, не буде повторного другого читання закону про Агентство, що є одним із ключових для досягнення безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.
Станом на 15:00 у комітеті йде дискусія, але на рішення голосів немає.
Зараз комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності намагається зібратись на позачергове засідан...Posted by Roman Neyter on 9 ноября 2015 г.
На комітеті відсутні депутати: Береза, Парасюк, Матейченко (НФ), Осуховский (Свобода), Кривохатько (БПП), Гарбуз (БПП), Мирний (начальник охорони Фірташа, ОБ), Артюшенко (БПП), Дунаєв (ОБ), Іллюк, Ланьо.
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Очікують, що на комітет заради кворуму може прийти Іллюк, який зараз лежить у лікарні.
Аналогічна ситуація – на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який також має розглядати "візові" законопроекти. Прийшли 7 членів комітету з 20-ти.
Користуючись нагодою зазирнув до комітету з питань запобігання та протидії коррупції. Наразі кворум відсутній. Засідання...Posted by Roman Neyter on 9 ноября 2015 г.