Через нардепів-прогульників у комітетах, відповідальних за "візові" закони, немає кворуму

Засідання комітету почалося о 14:00, але прийшли лише 11 депутатів із 22-х, повідомив "Українській правді" один із депутатів.

Якщо кворуму не буде, то у вівторок, 10 листопада, не буде повторного другого читання закону про Агентство, що є одним із ключових для досягнення безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Станом на 15:00 у комітеті йде дискусія, але на рішення голосів немає.

Зараз комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності намагається зібратись на позачергове засідан... Posted by Roman Neyter on 9 ноября 2015 г.

На комітеті відсутні депутати: Береза, Парасюк, Матейченко (НФ), Осуховский (Свобода), Кривохатько (БПП), Гарбуз (БПП), Мирний (начальник охорони Фірташа, ОБ), Артюшенко (БПП), Дунаєв (ОБ), Іллюк, Ланьо.

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Очікують, що на комітет заради кворуму може прийти Іллюк, який зараз лежить у лікарні.

Аналогічна ситуація – на засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який також має розглядати "візові" законопроекти. Прийшли 7 членів комітету з 20-ти.