Президент розповів про важливі антикорупційні кроки, які робить Україна для безвізового режиму з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це президент Петро Порошенко заявив, спілкуючись зі представниками ЗМІ після переговорів з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом, який перебуває у Києві з офіційним візитом.

Порошенко зазначив, що на початку листопада Верховна Рада на своїй спеціальній сесії розгляне останні законодавчі зміни, які Україна зобов’язана виконати задля запровадження безвізового режиму.

За словами президента, Україною зроблені важливі антикорупційні кроки, а саме створено Національне антикорупційне бюро та запроваджено посади спеціального антикорупційного прокурора. Він повідомив, що на це місце сьогодні претендують 300 кандидатів.

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Глава держави висловив сподівання, що усі антикорупційні справи вже з 1 грудня будуть передані від Генеральної прокуратури до Національного антикорупційного бюро для проведення незалежного розслідування та притягнення до відповідальності усіх, хто підозрюється в корупційних діях. Президент навів статистичні дані щодо антикорупційної діяльності української влади та зазначив, що кількість притягнутих до відповідальності за корупційні дії зросла в 17 разів в порівнянні з попереднім часом.

«Все це демонструє, що ми маємо політичну волю для боротьби з корупцією, у нас є система цієї боротьби, і це буде працювати, без сумніву. І це не лише тому, що ми хочемо безвізовий режим, а тому, що ми прагнемо реформувати Україну. Це рішуча вимога всього українського народу», – наголосив Порошенко.

Президент нагадав, що саме у Ризі на саміті «Східного партнерства» було наголошено, що не існує жодних політичних обставин, які б могли перешкодити запровадженню безвізового режиму для України, а залишилося виконати технічні завдання, які зафіксовані в Плані дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У свою чергу президент Латвії висловився за посилення міжлюдських контактів, чому сприятиме безвізовий режим для українських громадян. На його думку, безвізовий режим – ще один важливий інструмент для інтегрування України до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко заявив, що оціночна місія Єврокомісії відзначила прогрес Києва у виконанні Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Єврокомісія до 15 грудня 2015 р. планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.