Адвокат Корбана: Заяви ГПУ про нові кримінальні справи проти лідера УКРОПу – це неприкритий шантаж

«Правду кажучи, це шантаж. Якщо у вас є якісь інші провадження, особливо старі, то виникає логічне запитання – чому вони не об’єднані, якщо ви вже інкримінуєте створення злочинного угруповання. Цілком логічно, щоб видавалися усі епізоди», – сказала Оксана Томчук.

За її словами, зараз складається ситуація, коли прокуратура не спроможна довести фактично жодного епізоду звинувачення. «У них немає переконливих доказів, тому зараз починається цей неприкритий шантаж. Такі висловлювання (про можливість нових кримінальних справ. – Ред.) демонструють насамперед заангажованість, а також непрофесійність», – зазначила адвокат.

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Вона також повідомила, що поки захистові не надійшов повний текст ухвали суду щодо домашнього арешту Геннадія Корбана, відповідно, захист не подавав апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, напередодні прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив, що проти Геннадія Корбана можуть бути порушені нові кримінальні справи.