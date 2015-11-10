Рада створила Нацагентство з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом

За це рішення (№ 3040) проголосували 260 народних депутатів.

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Як вказав голова парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв, основною функцією агентства є зберігання і реєстр арештованого майна. При цьому реєстр має бути публічним.

Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що реалізація арештованого майна має відбуватися лише за рішенням суду або на прохання та за згодою власника.

Як сказав Андрій Парубій, "це надзвичайно революційний крок вперед у боротьбі з корупцією". За його словами, пропонується, що агентство займатиметься лише збереженням арештованих активів, і до цього процесу будуть залучені суб'єкти, які визначатимуться на конкурсі.

Єгор Соболєв наголосив, що законом передбачено щорічний обов'язковий зовнішній аудит Нацагентства міжнародною аудиторською компанією.

Законом визначено, що склад громадської ради Нацагентства, яке формується при відкритому інтернет-голосуванні громадянами, затверджується Кабінетом міністрів.

За словами Єгора Соболєва, законом передбачена відповідальність Нацагентства за майно, яке буде на зберіганні, в разі, якщо з ним щось станеться або воно зникне.

Згідно із законом, Нацагентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Агентство є підзвітним Верховній Раді, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом міністрів.