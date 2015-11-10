Парубій задоволений, що парламент зміг об'єднатися й ухвалити "безвізові" закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після завершення розгляду Верховною Радою низки законопроектів, які стосуються зобов'язань України щодо лібералізації візового режиму.

"Ми змогли пройти розгляд найважливіших законів та антикорупційних, і тих, які передбачають виконання Україною Плану дій з безвізової лібералізації", - сказав Парубій.

Читайте такожРада прийняла "безвізовий" закон про арешт майна

Він зазначив, що "це була важка, узгоджена робота".

"Я радий, що парламент зумів об'єднатися і проголосувати за цими законами позитивно", - сказав перший віце-спікер і привітав з цим уряд і Верховну Раду.