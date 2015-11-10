Парубій задоволений, що парламент зміг об'єднатися й ухвалити "безвізові" закони
14:25, 10 листопада 2015Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій задоволений, що парламент зміг об'єднатися й ухвалив закони, необхідні для візової лібералізації з ЄС.
Парубій: Ми змогли пройти розгляд найважливіших законів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після завершення розгляду Верховною Радою низки законопроектів, які стосуються зобов'язань України щодо лібералізації візового режиму.
"Ми змогли пройти розгляд найважливіших законів та антикорупційних, і тих, які передбачають виконання Україною Плану дій з безвізової лібералізації", - сказав Парубій.
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Він зазначив, що "це була важка, узгоджена робота".
"Я радий, що парламент зумів об'єднатися і проголосувати за цими законами позитивно", - сказав перший віце-спікер і привітав з цим уряд і Верховну Раду.
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