До України прибули експерти НАТО: обговорять безпеку повітряного простору

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони.

Іноземну делегацію очолив представник агенції НАТО з питань зв’язку та інформації Рене ван дер Хайден, українську групу - начальник штабу - перший заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-майор Артур Артеменко.

Основною метою зустрічі є проведення консультацій експертів України та НАТО у контексті здійснення техніко-експлуатаційного дослідження щодо можливостей реалізації Регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору (RASP).

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Артеменко привітав іноземних гостей та висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч зміцнить відносини України та Альянсу, а також відкриє нові можливості співробітництва.

"Реалізація проекту RASP розширить можливості Повітряних Сил здійснювати обмін інформацією про повітряну обстановку в реальному часі, координацію дій сусідніх країн при перетині повітряними суднами кордонів для управління інцидентами з безпеки повітряного простору України. Ми також раді, що виступили ініціаторами цього проекту, а ви його люб’язно підтримали", - зазначив, звертаючись до експертів Артеменко.

Відповідно до програми перебування експертів НАТО планується проведення українською стороною брифінгів-презентацій згідно з тематикою заходу, консультаційна робота експертів на Командному центрі Повітряних Сил ЗСУ.