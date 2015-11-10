Рада призначила вибори у Маріуполі та Красноармійську на 29 листопада

Верховна Рада ухвалила закон про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області, Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови (№3371-1).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

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Спочатку законопроектом передбачалося призначити вибори на 15 листопада. Водночас у сесійній відбулась тривала дискусія з цього питання, лунали й пропозиції призначити ці вибори на грудень.

“Сигнальне” голосування за вибори 15 листопада дало лише 113 голосів “за”. Відповідно, голова ВР Володимир Гройсман запропонував поставити на “сигнальне” голосування дату 29 листопада. В такому варіанті законопроект також кілька разів був не підтриманий, а потім все ж таки проголосований в цілому.

Законом позафракційного народного депутата Сергія Тарути, згідно з внесеними до нього змінами, передбачається провести голосування у Маріуполі та Красноармійську у неділю, 29 листопада 2015 року.

Передбачено, що виборчі бюлетені для голосування на чергових виборах у Красноармійську та Маріуполі виготовляються Центральною виборчою комісією та передаються дільничним виборчим комісіям у встановленому нею порядку.

Цей закон набуває чинності з дня його опублікування.

Кабінет міністрів, згідно з законом, має протягом трьох днів з дня набуття чинності цим законом у разі необхідності, за зверненням ЦВК, забезпечити фінансування заходів, необхідних для реалізації цього закону.

Крім того, ЦВК має протягом трьох днів з дня набуття чинності цим законом забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього закону.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

ЦВК раніше рекомендувала ВР призначити вибори у Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада.

Як заявляв 6 листопада голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, якщо Верховна Рада ухвалить закон про вибори у Маріуполі та Красноармійську у вівторок, 10 листопада, це дасть змогу провести там голосування 15 листопада.