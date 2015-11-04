Вибори у Маріуполі і Красноармійську не можна проводити 15 листопада, – Донецький УКРОП

Про це заявив голова Донецької обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Роман Світан. На його переконання, іншим прийнятним варіантом може бути введення в цих містах військово-цивільних адміністрацій.

«Виборчий процес на Донбасі був зірваний, а причини зриву ще й досі не усунуті, – нагадав Роман Світан. – Тож, приймаючи рішення про проведення виборів, Верховна Рада і Президент повинні виходити з виконання головного завдання - збереження цілісності держави».