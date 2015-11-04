Вибори у Маріуполі і Красноармійську не можна проводити 15 листопада, – Донецький УКРОП
19:10, 04 листопада 2015Політика
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Вибори на Донбасі, зокрема в Маріуполі й Красноармійську, повинні бути перенесені на початок 2016 року.
У донецькому УКРОПі важають, що вибори необхідно перенести / ukrop.com.ua
Про це заявив голова Донецької обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Роман Світан. На його переконання, іншим прийнятним варіантом може бути введення в цих містах військово-цивільних адміністрацій.
«Виборчий процес на Донбасі був зірваний, а причини зриву ще й досі не усунуті, – нагадав Роман Світан. – Тож, приймаючи рішення про проведення виборів, Верховна Рада і Президент повинні виходити з виконання головного завдання - збереження цілісності держави».
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