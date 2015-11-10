Кесслер підкреслює необхідність створення антикорупційної прокуратури в Україні

Генеральний директор Європейського офісу з боротьби із шахрайством Джованні Кесслер наголошує на важливості створення в Україні антикорупційної прокуратури.

«Заснування цього офісу є надзвичайно важливим для України. Так само важлива і довіра до процесу відбору (антикорупційного прокурора)», - сказав Кесслер в коментарі агентству УНІАН.

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Директор офісу зазначив, що вважає вичерпаною ситуацію щодо можливої заміни ним іншого члена конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора Мері Баттлер.

«Після мого інтерв’ю я зрозумів, що це питання більше не стоїть», - констатував він.

Кесслер нагадав, що «були проблеми, про які говорило громадянське суспільство і також ЄС, щодо композиції конкурсної комісії».

«Тоді я сказав, що коли необхідно, буде запит, я зможу. Це я сказав. Але ніхто мене не питав. Я повинен сказати, що деякі джерела з України мені сказали, що ця ідея, щоб я замінив Баттлер, була непорозумінням», - зазначив директор Офісу.

Як повідомляв УНІАН, Transparency International Україна, Центр протидії корупції та Реанімаційний пакет реформ вимагають від генпрокурора Віктора Шокіна призначити Джованні Кесслера до складу конкурсної комісії, яка обиратиме антикорупційних прокурорів, а прокурора Юрія Севрука звільнити з комісії.

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А сам Кесслер не згоден увійти до цієї комісії за квотою Верховної Ради, як пропонували представники «Блоку Петра Порошенка – «Солідарність», але готовий увійти до її складу за квотою Генпрокуратури.

Керівництво фракції «БПП» внесло до Верховної Ради проект постанови, за якою Кесслера мають ввести до складу комісії, натомість виключивши з неї представницю Мінюсту США Мері Баттлер.