Голова Антикорупційного бюро стурбований ситуацією навколо створення Антикорупційної прокуратури

Про це Ситник сказав у середу в Брюсселі в інтерв'ю журналістам.

"Ситуація зі створенням антикорупційної прокуратури і призначенням осіб на посади в ній мене бентежить більше, ніж інших. Ми не можемо розпочати повноцінні розслідування без антикорупційного прокурора", - сказав він.

Глава НАБУ підкреслив, що після прийняття Закону про прокуратуру було "втрачено два місяці, антикорупційний прокурор не був призначений 1 жовтня, і детективи Бюро не розпочали повноцінні розслідування". "Мені прикро, що цей процес затягнувся. Коли мене призначили на посаду, у мене було велике бажання почати роботу першого жовтня. 30 вересня детективи Бюро отримали доступ до єдиного реєстру досудових розслідувань, і 70 детективів були готові приступити до розслідування", - констатував він.

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Разом з тим, Ситник зауважив, що конкурсна комісія, в яку Верховна Рада та генеральний прокурор делегували своїх представників, була призначена відразу після прийняття закону.

"За цей час реально було призначити прокурора і розпочати роботу. Тому зараз ми змушені чекати. Що стосується публікацій в ЗМІ, то те, що називають "конфліктом", звучить виключно в заголовках. Моє ставлення до цього конкурсу таке - його завдання визначити не тільки кращого кандидата, а й провести конкурс так, щоб ні у кого з боку громадянського суспільства, ЗМІ, західних партнерів, які дуже уважно слідкують за цим процесом, не було сумнівів в його чесності, відкритості та прозорості", - заявив Ситник.

При цьому він зауважив, що з приводу представників у комісії генерального прокурора "є певні висловлювання з боку громадянського суспільства та західних партнерів". "Але вирішувати йому. Я вважаю, що завдання конкурсної комісії - забезпечити прозорий та відкритий конкурс. При тому складі цієї конкурсної комісії це зробити реально", - наголосив глава НАБУ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про відсутність конфлікту між Міністерством закордонних справ та Генеральною прокуратурою щодо створення антикорупційної прокуратури.