Президент вітає рішення Ради про призначення виборів у Маріуполі та Красноармійську

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю рішення парламенту про призначення місцевих виборів у Маріуполі і Красноармійську. Усі громадяни України повинні мати право голосу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про призначення місцевих виборів у Маріуполі та Красноармійську на 29 листопада. За це рішення проголосували 233 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

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25 жовтня голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську не відбулося. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

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ЦВК раніше рекомендувала ВР призначити вибори у Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада.