Порошенко: Україні потрібно 6-7 років для вступу в НАТО

Про це Петро Порошенко заявив у розмові з DW.

"Нам потрібно відповідати стандартам НАТО, і це не станеться сьогодні, або завтра, або наступного року", - додав Порошенко.

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"Ми суверенна та незалежна держава, і нам не потрібно запитувати про дозвіл ані в Росії, ані в когось ще, - наголосив глава української держави. - Наша позиція полягає в тому, аби реформувати країну, і нам потрібно щонайменше шість-сім років, аби відповідати критеріям. Ми повинні провести ту роботу, яка є необхідною для нас, і тільки тоді ми повинні запитати українців та провести референдум, чи українці приймають та хочуть бути членом НАТО".

Як зазначив Порошенко, якщо два роки тому плани щодо вступу в НАТО підтримували близько 16 відсотків українців, то зараз - близько 60 відсотків.

Коментуючи позицію міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який бачить лише партнерство України з НАТО, але не членство її в альянсі, Порошенко зауважив: "Це лише позиція Штайнмаєра в 2015 році, і ніхто не знає, якою буде позиція Німеччини в 2022 році".

Президент України також наголосив, що на сьогодні НАТО є єдиною ефективною системою безпеки.