Порошенко нагадав, що військові на Донбасі можуть дати відсіч ворогу у разі загрози їх життю

Президент України Петро Порошенко повідомив, що попри перемир'я, ситуація на Сході України нині має стійку тенденцію до загострення.

Про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, інформує президентська прес-служба.

«Вчора і сьогодні вночі з'явилося бойове зіткнення, де частини і підрозділи Збройних Сил України продемонстрували добрий бойовий вишкіл, миттєве і ефективне реагування на атаки диверсійно-розвідувальних груп, на атаки груп бойовиків», - сказав він.

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«Ці спроби зірвати Мінські домовленості - не просто провокуючи українських військових диверсійними діями, не просто обстрілами наших територій зі зброї, яка мала давно бути відведена, не просто не допуском Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ як в місця спостереження, так і в місця відведення бойової техніки, недопуск до не контрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону, свідчить про те, що ризики і загрози національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності і незалежності України залишаються надзвичайно високими", - додав Порошенко.

Президент також повідомив, що військовослужбовці, які несуть службу на Сході, мають наказ давати відсіч ворогу у разі загрози їхньому життю.

«Українські військові мають твердий наказ в умовах, коли створюється небезпека їхньому життю, в умовах, коли вони є об'єктом нападу, в умовах крайньої необхідності відкривати вогонь на ураження. Ми не допустимо, щоб ворог зміг застати нас зненацька», - констатував глава держави.

Водночас Порошенко наголосив, що це є лише оборонними діями і, не зважаючи на провокації проросійських бойовиків, які до них спонукають, Україна неухильно виконує домовленості задля встановлення миру.