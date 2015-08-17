В ЄС засудили погіршення ситуації на сході України

Як передає власний кореспондент УНІАН, так сьогодні у Брюсселі прокоментувала ескалацію насилля на сході України, зокрема навколо Маріуполя, речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Кетрін Рей.

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію та закликаємо всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню", - сказала вона.

Також, за словами Рей, сторони повинні вжити заходів, спрямованих на захист цивільного населення, та поважати міжнародне право.

Читайте такожВатажки бойовиків погрожують перейти до активного наступу під Маріуполем і Донецьком

Як повідомляв УНІАН, бойовики впродовж минулої доби, 16 серпня, 148 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Загинули двоє військових, семеро зазнали поранень.

Крім того, в ніч на 17 серпня бойовики терористичної організації «ДНР» обстріляли із важкої артилерії передмістя Маріуполя. Під обстріл бойовиків потрапили селища Сартана та Лебединське. Внаслідок артилерійського обстрілу загину 2 мирних жителів, ще 6 поранені. Також пошкоджено 45 будівель.