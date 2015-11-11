Україна проводить консультації з партнерами щодо продовження санкцій проти РФ - Порошенко

20:29, 11 листопада 2015
Політика
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Україна проводить консультації з партнерами про продовження санкцій проти РФ.

Фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна проводить консультації з країнами Європейського Союзу та трансатлантичними партнерами про продовження санкцій проти країни-агресора.

На цьому глава держави повідомив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони, інформує президентська прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінського процесу в 2016 році не буде, зобов'язання повинні бути виконані в 2015.

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