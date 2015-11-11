Порошенко назвав один з головних пріоритетів у фінансуванні оборони України

Президент України Петро Порошенко назвав підвищення зарплат військовослужбовців одним з головних пріоритетів у фінансуванні оборони країни в 2015 році.

Про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому питанню фінансування сектору оборони та безпеки в наступному році.

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Порошенко нагадав, що в Стратегії національної безпеки фінансування потреб безпеки і оборони визначено на рівні не менше 5% ВВП. Згідно Воєнної доктрини, безпосередньо на оборону має витрачатися щонайменше 3% ВВП.

Президент назвав одним із головних пріоритетів підвищення зарплат військовослужбовців, в першу чергу тих, хто йде на контрактну службу.

«Ми бачимо, що в умовах необхідності проведення демобілізації значна частина може бути залучена до лав Збройних Сил на контрактну основу», – сказав глава держави.

«Також пріоритетами у фінансуванні визнано проведення інтенсивної бойової підготовки, реалізацію державного оборонного замовлення, розширення спроможності розвідувальних органів, посилення контррозвідувального захисту, боротьбу з тероризмом і диверсійною діяльністю, облаштування і забезпечення захисту державного кордону України, модернізацію морської охорони», - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Порошенко зазначив, що вже вдалося значно підвищити ефективність використання коштів, зокрема, завдяки діяльності волонтерського десанту в Міністерстві оборони, створенню офісу реформ, переходу на електронні торги, звільненню низки посадовців за підозрою у корупції.

За словами президента, заплановані витрати на оборону виходять із відносно оптимістичного прогнозу розвитку ситуації на Сході.

«Як мінімум з того, що перемир’я триватиме, а активних бойових дій не буде, і ми зможемо завершити відновлення боєздатності армії, яка була зруйнована у попередні роки. Але у разі істотного загострення ми маємо бути готові до того, що ці витрати доведеться збільшувати», – сказав верховний головнокомандувач ЗСУ.

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Президент особливо привернув увагу то того факту, що наші затрати на оборону мінімум у 20 разів нижчі за аналогічні видатки Росії.

«Але і при такій кричущій різниці Збройні Сили України забезпечили і будуть забезпечувати належну оборону країни», – запевнив глава держави.

«Наступного року, як в цьому і в минулому, ми будемо комбінувати військові зусилля з дипломатичними і обов’язково переможемо. Бо ніхто не може зрівнятися з українцями у бойовому дусі, патріотизмі, вишколі, моральному дусі. Підтвердженням цього є те, що з нами – весь світ. В цій визвольній війні з нами є правда. Бо на нашій території знаходиться ворог. Ми маємо зробити все можливе, щоб звільнити українську землю. І ще раз наголошую на тому, що за ці півтора роки ми підняли боєздатність Української армії на рівень однієї з найкращих на континенті», – заявив Порошенко.