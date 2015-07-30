Бюджетникам-учасникам АТО підвищили зарплату на 50%
18:32, 30 липня 2015Суспільство
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Кабінет міністрів України збільшив на 50% заробітні плати працівникам бюджетних установ та організацій, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції.
Бюджетникам-учасникам АТО збільшили зарплату / Facebook / Віктор Муженко
Як наголошується у постанові уряду №522, єдиною умовою підвищення зарплати має стати документальне підтвердження участі громадянина в АТО.
Крім того, Кабмін рекомендував суб'єктам господарювання передбачити норму про підвищення зарплат у колективних договорах.
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Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про використання держкоштів на придбання житла для учасників АТО і військовослужбовців. Згідно з постановою, Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн на купівлю житла для учасників антитерористичної операції і військовослужбовців, що дозволяє побудувати і отримати понад 3 тис. квартир.
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