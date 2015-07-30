Бюджетникам-учасникам АТО підвищили зарплату на 50%

Як наголошується у постанові уряду №522, єдиною умовою підвищення зарплати має стати документальне підтвердження участі громадянина в АТО.

Крім того, Кабмін рекомендував суб'єктам господарювання передбачити норму про підвищення зарплат у колективних договорах.

Читайте такожПорошенко дозволив не враховувати зарплату учасників АТО при нарахуванні субсидій

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав постанову про використання держкоштів на придбання житла для учасників АТО і військовослужбовців. Згідно з постановою, Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн на купівлю житла для учасників антитерористичної операції і військовослужбовців, що дозволяє побудувати і отримати понад 3 тис. квартир.