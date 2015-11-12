ЦВК затвердила видатки для проведення повторних виборів ще у двох областях та Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«Комісія затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015 року на суму 13 млн 593 тис.100 грн», - повідомили у прес-службі.

З цієї суми Івано-Франківській ОДА виділено 1 млн 753 тис. грн, Черкаській ОДА – 1 млн 397 тис. 400 грн, Київській міськадміністрації – 10 млн 442 тис. 700 грн.

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Таким чином, станом на 11 листопада ЦВК затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з місцевих виборів 15 листопада 2015 року на загальну суму 26 млн 990 тис. 100 грн між десятьма обласними та Київською міською державними адміністраціями. Відповідний розподіл субвенції очікується ще між чотирма облдержадміністраціями.

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія України затвердила розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з місцевих виборів 15 листопада 2015 року у розмірі 7 млн 1 тис. грн.