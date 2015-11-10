ЦВК затвердила видатки для проведення повторних виборів у чотирьох областях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«Комісія затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015 року на суму 7 млн 1 тис. грн», - повідомили у прес-службі.

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З цієї суми Житомирській ОДА виділено 532 тис. 300 грн, Закарпатській ОДА – 668 тис. 300 грн, Запорізькій ОДА – 4 млн 514 тис. 400 грн, Чернівецькій ОДА – 1 млн 286 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН раніше, Верховна Рада прийняла закон про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради Донецької області, депутатів Маріупольської міської ради Донецької області, Красноармійського міського голови, Маріупольського міського голови (№3371-1).