Рада визнала геноцид кримських татар та назвала політику Росії щодо них етноцидом

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою визнано депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу передбачається встановити 18 травня (коли відзначається День пам’яті жертв депортації кримських татар – УНІАН).

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Крім того, як зазначається у постанові, Верховна Рада України заявляє, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, таких органів як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.