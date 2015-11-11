Рада завтра проголосує за проект постанови про визнання геноциду кримськотатарського народу

Сьогодні проект постанови було лише обговорено, а голосування за нього відбудеться завтра на ранковому засіданні, оскільки у сесійній залі немає значної кількості депутатів.

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Проектом постанови передбачається визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу передбачається встановити 18 травня.

Крім того, у проекті постанови зазначається, що Верховна Рада заявляє, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, таких органів, як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.