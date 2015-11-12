Група нардепів намагається потрапити в L'Kafa Café, яке розміщене в Будинку профспілок (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, представники закладу закрилися зсередини, а депутати, які стоять біля входу, викликали поліцію, щоб мати змогу зайти всередину приміщення.

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Народний депутат Борислав Береза заявив: “Тут в будівлі київських профспілок знаходиться заклад L'Kafa Café, який тут знаходяться незаконно з декількох причин. У цього закладу немає договору на оренду приміщення. По-друге, також відсутні документи на реконструкцію будівлі”.

Крім того, біля входу в кафе перебуває юрист від адміністрації Будинку профспілок, яка стверджує, що L'Kafa Café розміщується у будівлі законно.

Народні депутати заявили, що хочуть дізнатися, на яких підставах в Будинку профспілок знаходиться приватний заклад громадського харчування. Також вони бажають дізнатися, хто надав дозвіл на відкриття в будівлі, яка перебуває на реконструкції, кафе. Вони зазначають, що реконструкція будівлі не завершена, і тому тут не повинно бути жодних закладів громадського харчування. Також депутати дізнаються, хто має прибуток від того, що в будівлі, де загинули люди під час Революції Гідності, відкрито приватне кафе.

Біля кафе також перебувають народні депутати від фракції “Самопоміч” Єгор Соболєв та Семен Семенченко, від фракції “Батьківщина” - Ігор Луценко, позафракційний депутат Володимир Парасюк та інші.

Раніше повідомлялося, що кафе на Хрещатику ще не відкрилося. У той же час на офіційному сайті мережі є анонс вечірки 30 жовтня під назвою "Gold Friday".

А в групі компанії в соцмережі Вконтакте є фотозвіт про проведену вечірку.