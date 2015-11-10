Кличко і Береза поспілкувалися в урядовій ложі Ради і потиснули один одному руки

Як відомо, вони обидва є кандидатами на посаду мера Києва, що пройшли у другий тур, який повинен відбутися 15 листопада.

Деякі депутати оплесками зустріли те, що між ними відбувається діалог. У журналістській ложі не було чути, про що вони розмовляють, але час від часу вони тиснули один одному руки і плескали один одного по плечу.

Між Кличком і Березою в урядовій ложі перебувала народний депутат з фракції БПП Наталія Агафонова.

Після того, як Береза покинув урядову ложу, Кличко продовжив бесіду з Агафоновою.

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Нагадаємо, раніше сьогодні на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була розміщена інформація про дебати між Березою та Кличко в Інституті міжнародних відносин 11 листопада о 19:30 з прямою трансляцією на телеканалі "UA: Перший".

Прес-служба Кличка назвала інформацію про такі дебати недостовірною і попросила ЗМІ не поширювати її. За словами прес-секретаря політика, свою позицію щодо дебатів він вже озвучував раніше.

Раніше Кличко заявляв, що не має наміру "витрачати час" на дебати з Березою.