Туск попередив про долю Шенгенської зони: вона на межі краху

Про це він заявив, виступаючи на саміті ЄС-Африка в Мальті, передає "Радіо Свобода".

"Збереження Шенгенської зони – це гонка з часом, і ми сповнені рішучості, щоб виграти цю гонку", - зазначив Туск.

Його коментарі прозвучали після заяв від Австрії, Німеччини, Угорщини, Словенії та Швеції про відновлення прикордонного контролю або зведення прикордонних парканів в спробі контролювати мігрантів, які намагаються потрапити на їхню територію.

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Нагадаємо, сьогодні лідери Європейського Союзу на саміті офіційно запустили цільовий фонд для Африки в розмірі 1,8 мільярда євро (2 мільярди доларів) для боротьби з бідністю і конфліктами, які є причиною міграції до Європи. Це додаткові кошти до близько 20 мільярдів євро, що вже надані африканським країнами ЄС.