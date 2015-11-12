ЄС і країни Африки ухвалили план дій щодо боротьби з міграційною кризою

Про це повідомив президент Ради ЄС Дональд Туск на прес-конференції у Валлетті за підсумками дводенного саміту ЄС-Африка, передає ТАСС.

Також він повідомив про створення цільового фонду ЄС для Африки в розмірі 1,8 млрд євро.

"Ми підписали угоду про створення фонду, мінімальний обсяг якого становить 1,8 млрд євро", - сказав він, зазначивши, що сума буде поступово збільшуватися.

Крім того, Туск заявив, що без посилення контролю зовнішніх кордонів ЄС правил Шенгену не можна буде дотримуватися.

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"У мене немає жодних сумнівів в тому, що без ефективного контролю наших зовнішніх кордонів правила Шенгену просто не виживуть", - сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що деякі африканські держави протидіють зусиллям держав-членів Євросоюзу із повернення додому біженців, які не отримали притулку в ЄС.

"Європейські держави наполягають, щоб африканські країни створили умови для реалізації ефективної політики реадмісію", - сказав прем'єр Чехії.

Між тим держави-члени ЄС готові надати підтримку, включаючи фінансову, країнам Африки, спрямовану на поліпшення умов життя біженців, яких повертатимуть додому. Євросоюз, за словами Соботки, зацікавлений у якнайшвидшому досягненні економічної стабільності Африки, що є однією з найважливіших умов припинення масової міграції в ЄС.

Тим часом, міграційні потоки в Євросоюз тільки зростають. За останніми даними агентства Frontex, з 1 січня по 1 листопада 2015 року зовнішні кордони ЄС перетнули 1,2 млн нелегальних мігрантів. Це у понад чотири рази більше, ніж за весь минулий рік, коли було зареєстровано близько 282 тис. випадків порушень зовнішніх кордонів ЄС.