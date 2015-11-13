У Кремлі вважають, що у Лондона та Москви однакові підходи до українського питання

Про це йдеться у матеріалах прес-служби Кремля до зустрічі президента РФ Володимира Путіна з прем'єр-міністром Великої Британії 16 листопада «на полях» саміту «Групи двадцяти».

«У баченні причин і шляхів виходу із ситуації в Україні у Москви і Лондона є спільне розуміння, що стійкого врегулювання української кризи можна досягнути лише шляхом політичного діалогу з метою пошуку компромісу. У цьому сенсі важливе значення має послідовна реалізація всіма Мінських угод від 12 лютого ц. р.», - йдеться в повідомленні.

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У матеріалах до зустрічі 15 листопада «на полях» саміту «Групи двадцяти» з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель зазначається, що передбачається обговорити актуальні міжнародні питання.

«У центрі порядку денного – проблематика української кризи. Росія виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту і повне виконання українською стороною Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 р. Серйозну роль у міжнародних зусиллях щодо сприяння цьому процесу відіграє формат «нормандської четвірки» (Росія, Німеччина, Франція, Україна), черговий саміт якої відбувся 2 жовтня ц. р. в Парижі», - йдеться в повідомленні.