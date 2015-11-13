Путін: не варто драматизувати продовження терміну Мінських домовленостей

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Anadolu напередодні саміту "Великої двадцятки".

"Не став би надмірно драматизувати ситуацію з затягуванням виконання Мінських домовленостей. Незважаючи на певні складнощі, вони реалізуються, і головне, що положення, принципи і логіка документа не ставляться під сумнів. Мова йде лише про технічну пролонгацію термінів", - сказав Путін.

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За його словами, "перенесення місцевих виборів в Донецьку і Луганську" на наступний рік – вимушена міра.

"Їх проведення в цьому році було б можливо, якщо б Київ чітко виконував Мінські угоди від 12 лютого і погодив з "ДНР" і "ЛНР" питання організації виборів, а також ввів у дію закон "Про особливий статус Донбасу" у його первинному вигляді", - сказав Путін.

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