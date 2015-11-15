Явка на виборах мера Києва становила 28% - КВУ

Явка виборців під час повторного голосування на виборах мера Києва становила 28%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив на прес-конференції.

Він зазначив, що така явка зафіксована станом на 19:00. На думку Кошеля, цей показник є "непоганим".

Кошель зазначив, що порівняно невисока явка пов'язана з кількома факторами, зокрема, відсутністю мотивації у виборців, які підтримали інших кандидатів, які не вийшли до другого туру виборів.

За його словами, другою причиною низької явки є те, що насамперед у Києві та Львові виборці не мали мотивації, оскільки були впевнені в тому, що їх кандидат все одно переможе.

Кошель зазначив, що третьою важливою причиною є відсутність просвітницьких інформаційних кампаній як щодо роз'яснення норм та особливостей нового виборчого законодавства, так і щодо активізації виборців вцілому.

Ще однією причиною низької явки виборців на дільниці під час повторного голосування Кошель назвав "низький рівень довіри до політичних сил". За його словами, це одна з головних причин.

Кошель повідомив, що КВУ проводила exit-poll тільки в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними exit-poll КВУ на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка підтримали 71,8% виборців, Борислава Березу – 28,2%.