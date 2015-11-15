Українці масово ігнорують вибори: за даними на 16.00 найгірша явка в Херсоні, Житомирі та Києві

Найкраще поки що ходять на вибори в Чернігові. Там явка виборців на дільниці для голосування в другому турі виборів мера на 16.00 склала 36,54%.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівській міській раді.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівській міській раді.

Згідно з повідомленням, станом на 16.00 проголосували близько 81 тис. 347 чернігівців, що становить 36,54%.

На думку місцевих політичних експертів, явка виборців у Чернігові може досягти рівня першого туру місцевих виборів, тобто 44%.

Всього до виборчих списків в обласному центрі Чернігівщини включено понад 220 тис. громадян, працюють 125 виборчих дільниць.

У Чернігові у другому турі виборів міського голови беруть участь чинний міський голова Олександр Соколов (партія "Наш край"), за якого проголосували 33,7% виборців, та народний депутат України Владислав Атрошенко («Блок Петра Порошенка «Солідарність») - 23,3%.

У Запоріжжі станом на 16.00 явка виборців на дільниці для повторного голосування на виборах мера склала 29%.

Про це УНІАН повідомив керівник Запорізького міськвиборчкому Андрій Кондратенко.

«Станом на 16.00 в Запоріжжі проголосувало 29% виборців, в абсолютних цифрах це трохи більше 175 тис. осіб», - сказав Кондратенко.

Голова Запорізького міськвиборчкому також зазначив, що даних про суттєві порушення на виборчих дільницях у міську виборчу комісію на даний момент не надходило.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у другому турі виборів міського голови Запоріжжя змагаються Володимир Буряк - самовисуванець, головний інженер МК «Запоріжсталь», що отримала за підсумками виборів 25 жовтня в Запоріжжі - 31,85% голосів, і Микола Фролов («БПП «Солідарність»), за якого проголосували 12,96% виборців.

У Львові станом на 16.00 проголосувало більше 27% виборців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на оперативні дані районних адміністрацій міста.

У Личаківському районі проголосувало 26%, у Залізничному – 28,65%, у Сихівському – 28,3%, у Галицькому – 27,12%, у Франківському – 27% та у Шевченківському районі — 27,1% виборців.

У Львові під час першого туру виборів, 25 жовтня, явка виборців на місцевих виборах станом на 16: 00 склала в середньому 34,1%.

Станом на 16: 00 середня явка виборців на дільниці на виборах міського голови Києва становить 21,4%.

Про це повідомив керівник апарату Київської міської держадміністрації Володимир Бондаренко на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що тенденція щодо приросту явки поступово знижується, як зазвичай у вечірній час.

"Якщо в середньому в подальшому явка буде зростати кожні дві години по 5%, ми сподіваємося, що закінчимо свято демократії з явкою приблизно 31-32%", - сказав Бондаренко.

Крім того, він зазначив, що в Оболонському районі найвища явка - 23,5%, а найнижча - у Солом'янському - 19,3%. Інші райони йдуть на рівні 20-21%.

У Житомирі на виборах міського голови на 16.00 явка склала 19,34%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Процес голосування під час другого туру виборів Житомирського міського голови триває в штатному режимі, проголосували 40 тис. 233 виборців, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирі в першому турі виборів мера, який відбувся 25 жовтня, найбільше голосів набрали кандидат від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Сухомлин, за якого проголосували 27,71% виборців, і Любов Цимбалюк, висунута ВО "Батьківщина" - 25,53% голосів.

Найгірше поки йдуть на голосування в Херсоні. Там станом на 16:00 явка виборців на виборах міського голови становила 16,75%.

Про це УНІАН повідомили в міській виборчій комісії.

До кінця голосування залишилось три години, однак у вечірній час кількість бажаючих проголосувати не збільшується, стверджують спостерігачі обласної організації КВУ.

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні в першому турі виборів на посаду міського голови найбільшу кількість голосів набрали чинний міський голова, самовисуванець Володимир Миколаєнко - 24,81% голосів і кандидат від партії "Наш край" Володимир Сальдо - 16,88%.

Однак у другому турі беруть участь Миколаєнко і кандидат від партії «ВО «Батьківщина» Владислав Мангер, який посів третє місце з результатом 12,36% голосів, оскільки Сальдо зняв свою кандидатуру.